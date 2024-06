DaIl progetto Juventus Academy continua a vele spiegate la sua straordinaria crescita. La conferma è arrivata direttamente dagli Emirati Arabi Uniti, dove la Juventus Academy Dubai e Sharjah ha ottenuto un prestigioso riconoscimento agli SPIA (Sport Industry Awards).Di fronte a un pubblico prestigioso composto da leader, decision makers, organizzazioni, strutture e creatori di campagne di marketing che hanno contribuito allo sviluppo dello sport in Medio Oriente, nell'ultima settimana di maggio – presso l'hotel "Atlantis" di Dubai l'Academy bianconera proprio di Dubai e Sharjah ha vinto il premio di "Best Youth Academy" agli SPIA, in quanto migliore organizzazione sportiva giovanile nel Medio Oriente, ripetendo il successo del 2019 e superando il secondo posto della scorsa edizione, dove, però, era stata la prima tra le Academy di calcio.È stata, ovviamente, una grandissima soddisfazione per la nostra prima Academy nel Medio Oriente. Inaugurata nel 2015, è guidata da un team di allenatori qualificati, principalmente italiani, che ogni anno offrono l'opportunità a più di 1000 ragazzi – dai 4 ai 17 anni – di allenarsi seguendo la “metodologia Juventus”.Più nello specifico, questa Academy bianconera è cresciuta costantemente negli anni e ha inaugurato filiali in diverse zone degli Emirati Arabi Uniti. Attualmente partecipa ai principali campionati di calcio giovanile del Paese e a diversi tornei internazionali, organizza ogni anno la Juventus Training Experience – una vera e propria full immersion nel mondo bianconero –, ha creato quattro diversi livelli di calcio per ragazze e ragazzi dai 4 ai 17 anni e ha già ospitato leggende bianconere come David Trezeguet, Sebastian Giovinco, Edgar Davids, Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini.Inoltre, ogni anno la rappresentativa di Dubai partecipa alla Juventus Academy World Cup, la competizione annuale che coinvolge le Juventus Academy di tutto il mondo e l'anno scorso (2023, ndr) è stata la prima squadra in Asia a vincere la competizione, nella categoria "Under 12".E non è tutto, da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno – entrambi compresi – si è svolto un corso per allenatori targato Juventus, in collaborazione con il Dubai Sports Council.Stay tuned!