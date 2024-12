Giovanni Manna, ex uomo mercato del settore giovanile bianconero e ora dirigente del Napoli, seguiva Luisda tempo. Ha colto l’opportunità del passaggio del giocatore al Lecce, club con cui i rapporti sono ottimi, per chiudere l’operazione e portarlo in azzurro. Secondo Relevo, l’affare è in dirittura d’arrivo per circa 500 mila euro, con il 30% (150 mila euro) destinato alla Juventus. Non è escluso che nei prossimi giorni possano svilupparsi ulteriori operazioni tra Napoli e Lecce, con i nomi di Rafa Mir e Alessio Zerbin che piacciono al direttore sportivo dei salentini, Pantaleo Corvino.