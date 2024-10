Secondo Sky Sport, Giorgioè presente con laper la trasferta a Lipsia. Il nuovo dirigente bianconero aveva fatto il suo esordio ufficiale nel ruolo proprio nella prima gara di Champions League contro il Lipsia. Ora Chiellini continua a seguire la squadra anche in trasferta, confermando il suo coinvolgimento nel nuovo incarico. Insieme a lui, sono presenti anche Cristiano Giuntoli, il presidente Gianluca Ferrero e Francesco Calvo. La dirigenza è al completo per sostenere il gruppo in una partita importante per il cammino europeo della Juventus.