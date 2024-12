Mentre si lavora a un colpo per la difesa della il nome forte è quello di Francesco Coppola -, oltre che per il rientro di Riccardo Turicchia , in casail responsabile del Settore Giovanile Michele Sbravati e quello della seconda squadrastanno lavorando anche per il futuro. L'idea del club, come scrive Tuttosport, è quella di pescare un paio di under di talento (nati tra il 2005 e il 2008) dalla, ragazzi da far crescere nei prossimi mesi alla Continassa per averli poi pronti a partire dalla prossima stagione per essere così grande protagonisti in C con la Next Gen. La programmazione, insomma, entra nel vivo e la finestra di mercato a gennaio non sarà soltanto di riparazione.