Laha ottenuto 17 punti in questa stagione, frutto di un attacco che ha messo a segno 15 gol, mentre la difesa ha concesso cinque reti. Un confronto con la passata stagione, allo stesso punto del campionato, mostra alcuni parallelismi e differenze significative: anche allora, infatti, la squadra aveva segnato 15 gol, ma aveva subito sei reti invece di cinque. Inoltre, la scorsa stagione la Juventus aveva già totalizzato 20 punti, tre in più rispetto a quest'anno. Questo paragone evidenzia come la squadra stia mantenendo una buona solidità difensiva, sebbene manchi ancora qualche vittoria per eguagliare il rendimento complessivo della stagione precedente.