La Juve a Caselle: in partenza per Riyad

E' scattata ufficialmente l'operazione Riyad. Laè infatti arrivata proprio in questi minuti all'aeroporto di Caselle per imbarcarsi sul volo che la condurrà in Arabia Saudita per giocarsi il primo trofeo della stagione, ovvero la. L'esordio è fissato per venerdì 3 gennaio quando i bianconeri sfideranno il Milan in semifinale. In caso di vittoria, la squadra di Thiago Motta tornerà in campo il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, per sfidare una tra Inter e Atalanta.