Poco prolifica in attacco, ma quantomeno molto solida in difesa. Sono ben 450, ad oggi, i minuti difatti registrare dalla, l'ottava striscia più lunga da inizio Serie A di sempre. Come scrive TMW, altri dieci minuti e sarà eguagliato il Parma del 1998/99, altri diciannove e sarà ripresa la Fiorentina 1981/82. Il record assoluto dista 262 minuti e risale a quasi sessant'anni fa: è quello del Cagliari di Manlio Scopigno 1966/67. I bianconeri hanno concesso appena sette tiri in porta in queste prime cinque giornate di campionato: importante anche il contributo di Michele Di Gregorio, che si è sempre fatto trovare pronto tra i pali.