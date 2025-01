Juventus, cosa manca

La frustrazione aumenta, perché l’impressione è che la svolta per la Juventus sia ad un passo, un passo che la sfortuna rende sempre più lungo. Digerita l’amarezza del pari contro la, tra le pieghe del match si possono intravedere diversi segnali positivi – sicuramente maggiori rispetto a Monza -, e altrettante promesse per il futuro.La svolta sembra ad un passo: quel filotto di vittorie che possa rialzare le quotazioni in classifica, l’autostima, l’entusiasmo. Gennaio sarà il mese della verità e, lo diciamo con tutte le cautele del caso, Thiago Motta potrà affrontarlo con la squadra quasi al completo. Potrà contare anche su quei nuovi acquisti che, fin qui, per un motivo o per un altro hanno deluso.