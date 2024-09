Juventus, i 10 al debutto in Champions

Thiago Motta

Michele Di Gregorio

Andrea Cambiaso

Kenan Yildiz

Juan Cabal

Nicolò Savona

Douglas Luiz

Samuel Mbangula

Vasilije Adzic

Jonas Rouhi

Oggi, all'Allianz Stadium a partire dalle 18.45, inizierà la nuova, ma soprattutto inizierà il percorso europeo della, tornata sulla vetrina europea più prestigiosa dopo un anno di assenza. I bianconeri debutteranno davanti al proprio pubblico ospitando il PSV Eindhoven campione d'Olanda. Oltre a, che si prepara alla sua prima partita da allenatore in Champions League, ci saranno altri nove giocatori pronti, in caso d'ingresso in campo, al debutto assoluto nella massima rassegna continentale. Ecco chi sono: