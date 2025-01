Continuano i movimenti di mercato in casa Juventus. I bianconeri devono rinforzarsi necessariamente, soprattutto nel reparto difensivo, dove gli infortuni distanno pesando gravemente in questi mesi. La Juve ha dovuto ricorrere spesso a degli esperimenti in difesa, oltre all'impiego quasi costretto dicome coppia fissa in difesa. Tra i nomi principali c'è sempre quello di Hancko, che rimane la priorità per la Juventus, e per il quale i bianconeri sembrerebbero anche disposti a un sacrificio maggiore. Attenzione però a un possibile ritorno di fiamma di. I rapporti tra Juventus e PSG potrebbero infatti ampliarsi, andando oltre il discorso Kolo Muani. Lo riporta Sandro Sabatini tramite Calciomercato.com.