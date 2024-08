La Juventus è entrata nella fase cruciale del mercato estivo, con l’obiettivo di portare Nico Gonzalez a Torino in tempo per il debutto stagionale contro il Como, previsto per il 19 agosto. Le prove generali dell’amichevole contro l’Atletico Madrid a Goteborg, dove Thiago Motta ha avuto a disposizione solo due ali (Weah e Yildiz), hanno reso ancora più evidente l’urgenza di rinforzare il reparto offensivo. Diego Simeone ha approfittato della situazione, vincendo la partita grazie all’ingresso di Joao Felix e Correa nella ripresa, mettendo in luce la necessità di un intervento rapido sul mercato da parte dei bianconeri.Mentre la squadra si trovava in Svezia, Cristianoha scelto di restare in Versilia, non certo per il clima, ma per portare avanti le trattative decisive. Il weekend in Toscana è stato fondamentale per incontrare Daniele, direttore sportivo della, e accelerare l’operazione Nico Gonzalez. L’argentino, avvistato anch’egli in Versilia insieme alla fidanzata, ha già raggiunto unaccordo con la Juventus, e i due club sembrano aver trovato un’intesa di massima sulla valutazione del cartellino, fissata intorno ai 30 milioni di euro.