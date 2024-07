Juventibus, la puntata del 9 luglio

Le operazioni proseguono senza sosta in casa Juventus: ufficializzati gli arrivi di Douglas Luiz e di Michele Di Gregorio, nelle ultime 48 ore la Torino bianconera ha accolto ufficialmente Thiago Motta, impegnato nella prima presa di contatto con il mondo Juve, e ha inoltre aperto le porte di casa al nuovo arrivo Khephren Thuram, il quale in giornata si è sottoposto alle visite mediche."Giocatore dinamico, di personalità. Gli piace farsi vedere, vuole essere sempre al centro dell'azione. Ama portare la palla anche se forse a volte lo fa un po' troppo e su questo Thiago Motta dovrà lavorare. Abbina tecnica ma anche grande dinamismo, a volte è un po' arruffone, magari poco associativo, però è uno che prende iniziativa. E' un giocatore ancora da sgrezzare, ma che ha tanto potenziale. E' un numero 8"."Il J Medical non aveva dato un parere positivo su Calafiori, seppur non vincolante. E' così da sempre. Forte scetticismo di fronte al quadro clinico del ragazzo. Il passaggio di Calafiori all'Arsenal ha degli ostacoli davanti: prezzo inflazionato dagli Europei e anche la questione relativa alla percentuale pro Basilea. Come riferisce il The Athletic, i problemi avuti al ginocchio dal giocatore spingono l'Arsenal a fare una riflessione, non sulla trattativa, ma sul prezzo"."Lui è in fissa col PSG, è da un mese che non risponde al Borussia Dortmund, è andato in fissa con il PSG. Vediamo, io so che il PSG è partito molto basso rispetto alle richieste della Juventus", afferma Momblano."Chiesa secondo me è molto forte, illuminatemi voi sul suo futuro. Mi sembra di capire che non ci siano grandi offerte, anche se io alla Roma non lo darei, piuttosto all'estero. Sarebbe un colpo al cuore vederlo alla Roma con Dybala. Sancho è forte, ma è vero che a Motta non piace Chiesa? Momblano risponde: "L'attrazione fatale non c'è, ma la narrazione secondo cui il boia di Chiesa è Thiago Motta la rigetto"."Oltre al Napoli, che prevedo si inserirà per Chiesa, c’é anche il Milan su indicazione di Fonseca. Il Milan si é fatto vivo con Chiesa e anche con la Juventus. Federico non ha fretta, diverse possibilità sulla scrivania, anche dall’estero".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui