Juventibus, la puntata dell'8 luglio

Sono giornate caldissime in casa Juventus con il club bianconero che continua a recitare un ruolo da assoluto protagonista sul fronte calciomercato. Dopo l'ufficialità di Douglas Luiz e Michele Di Gregorio, si aspetta l'annuncio di Khephren Thuram, che nei prossimi giorni svolgerà le visite mediche. Intanto, ieri è arrivato Thiago Motta a Torino e oggi insieme al suo staff ha svolto le visite mediche. Tanto mercato ma anche campo, i temi affrontati anella puntata odierna.Prima di tutto, ovviamente si è parlato del primo approccio di Thiago Motta con il mondo Juve. "Le sensazioni sono buone, c'è freschezza", riferisce Giovanni Albanese che si esprime anche sullo staff del tecnico: "E' un gruppo di professionisti che vogliono dimostrare di essere da Juve. Tutti collaboratori conosciuti nell'under 19 del Psg".Teun Koopmeiners resta il grande obiettivo di Giuntoli; prima però sarà necessaria una cessione per concretizzare l'operazione. "La Juve è disposta anche a fare sconti per chiudere subito", spiega Albanese che risponde anche alla domanda se esiste un piano B all'olandese: "L'alternativa potrebbe esserci ma cambiando la configurazione del reparto avanzato. Per assurdo il piano B potrebbe essere Zirkzee, che nell'idea di Giuntoli è una sotto punta. L'Atalanta chiede 60 milioni e la Juventus ha offerto 40 ma c'è la volontà di venirsi incontro".- Tra i temi affrontati anche quello relativo ai terzini. Potrebbero esserci novità da questo punto di vista perché come ha raccontato Albanese, Thiago Motta vuole vedere Djalò a sinistra e Gatti a destra. I due difensori si andrebbero ad aggiungere a Danilo e Cambiaso nella batteria di laterali. "Un nuovo terzino comunque arriverà", conclude il giornalista.MORATA E VICE VLAHOVIC - Anche quest'estate è tornato a circolare il nome di Alvaro Morata per la Juve, su cui però c'è soprattutto l'interesse del Milan. "La Juve ha deciso di non affondare, il Milan invece penso alla fine arriverà a destinazione", riferisce Albanese. Sul vice Vlahovic invece il discorso si riaprirà più in là. "Situazione che vai a risolvere ad agosto tra le opportunità; l'idea è trovare un giocatore duttile che possa fare sia da esterno che da centravanti. In questo momento la priorità è il centrocampo e poi si farà il resto. "