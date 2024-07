Juventibus, la puntata del 4 luglio

Sono giornate caldissime in casacon il club bianconero che continua a recitare un ruolo da assoluto protagonista sul fronte calciomercato. Dopo aver ufficializzatoe chiuso perè pronto a rinforzare ulteriormente la squadra. Le notizie sono state numerose in casa Juventibus, con vari argomenti trattati nell'ultima puntata.Ecco alcuni degli argomenti trattati oggi a casa"La notizia è che Morata rifiuta l'Arabia nonostante abbia ricevuto due offerte da capogiro. Ha preso quella posizione ribadendo che vuole rimanere nel grande calcio. E' di proprietà dell'Atletico pur sapendo che esiste una clausola da 12-13 milioni. Quello che sappiamo è che Morata non si aspetta di ricevere alcuna offerta dalla Juventus", è la spiegazione di Momblano."La Juventus incontrerà l'Atalanta domani e si prepara a offrire 40 milioni più bonus cash. La società si sente pronta a sedersi a trattare senza inserire contropartite", assicura Momblano, convinto che la Juventus sia pronta ad affondare il colpo per l'olandese."Se tu hai davanti delle soluzioni che ti permettono di costruire il reparto a costi ridotti, secondo me la valutazione di Chiesa è al ribasso rispetto ai 30-35 milioni che la Juve vorrebbe. Su Chiesa pare che le sirene dall'estero siano poche e poco convinte. Non escludo che possa comunque uscire ad una cifra inferiore ai 30 milioni".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui