Juventibus, la puntata dell’11 luglio

Giornata rovente in casa Juventus : oggi si è svolta la prima doppia sessione di allenamenti della stagione. La squadra è stata accolta calorosamente e caricata dai tifosi all'esterno della Continassa, dimostrando grande passione e sostegno. Nel frattempo, il fronte mercato è altrettanto acceso, con le uscite in primo piano. Tuttavia, non vanno dimenticate le numerose operazioni in entrata ancora da realizzare. La società bianconera è impegnata a rafforzare la rosa per affrontare al meglio la nuova stagione, cercando il giusto equilibrio tra cessioni e nuovi acquisti. La Juventus continua a lavorare intensamente su tutti i fronti.– Il tema Jadon Sancho resta caldissimo in casa Juventus e di questo parla il giornalista Daniele Fisichella: “Sancho sceglierebbe la Juventus per due motivi. Perché ha capito che l’ambiente di Manchester non gli si addice. E’ stato criticato, il ritorno in Inghilterra non è stato felice. Avendo già fatto un’esperienza all’estero sarebbe pronto a trasferirsi di nuovo e andare in Italia”.’ – L’intervento di Antonello Angelini sulle priorità di mercato: “Le priorità sono altre. La priorità è Koopmeiners, dove andranno in fretta. Il problema è che le possibili contropartite, al momento, sono andate in altre squadre. Dovranno trovare una quadra: 40 milioni più una contropartita”.– Ancora Antonello Angelini, questa volta fa il punto su Jean-Clair Todibo: “Kiwior abbandonato, la Juventus invece va fortissimo su Todibo”. Momblano: “La Juve è disposta a cedere a titolo definitivo Nonge al Nizza nell’operazione”.