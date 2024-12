Esordio per Azzurracon la Juventus Women in Champions.- "Il mister ci ha detto di entrare in campo per divertirci. Mi tremavano un po' le gambe, ma le compagne mi hanno aiutata, mi han detto: gioca come sai. Le emozioni? Fatico a spiegarlo, non ho ancora realizzato. Penso sia il sogno di tutte, giocare in Champions con la maglia della Juve"."Dove migliorare ancora? Allenarsi in prima ha un'altra intensità, altri stimoli, mi sento migliorata in altre scelte con la palla, essere più pulita in certe giocate. Bisogna stare sul pezzo per tutta la partita, le avversarie sono di grande qualità e possono farti male".