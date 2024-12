Max, dopo, parla così in conferenza stampa."Credo che possiamo dire che il dominio sia stato nostro dall'inizio alla fine, tranne i 10' finali del primo tempo, tra errori e ripartenze, siamo stati un po' così… Per 10' ci siamo piaciuti troppo, forse e abbiamo fatto giocate meno da nostro gioco. Per il resto siamo soddisfatti"."Sicuramente avremmo potuto fare qualcosa di più. Non dico la qualificazione, perché ci sono squadre di livello ora decisamente più alto per noi. Però a livello di differenza reti, qualche punto in più avremmo potuto farlo. Qualche punto in più l'avremmo pure meritato. Era importante finire bene anche per dimostrare che non subiamo tutte le situazioni. Chi ha visto solo la Champions magari immagina un'altra squadra, ma siamo simili più a questa partita che ad altre"."C'è rammarico? No, abbiamo fatto le nostre partite, loro invece han fatto le loro. Abbiamo raccolto meno di quanto seminato, la singola partita fa la differenza nei punti in un gironcino così breve. Ho poco da recriminare alle ragazze, soprattutto sotto l'aspetto dell'impegno. Chiudiamo questo bellissimo capitolo e ci concentriamo sulle altre due competizioni".