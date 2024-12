Juve, le parole di Thiago Motta sull'aspetto mentale

Tra i tanti aspetti contestati alla Juventus contro il Venezia c'è anche quello mentale. I bianconeri venivano da una bella partita contro il Manchester City, e quella vittoria per 2-0 aveva dato senza dubbio una buona iniezione di fiducia, ed era necessario confermare quanto fatto di buono. Thiago Motta ha analizzato il momento anche ai microfoni di Rai Sport, parlando proprio della questione della mentalità dei suoi uomini.'No, di tenuta mentale no, ma ci sono situazioni diverse sulle partite affrontate in Champions League e quelle successive in campionato. Abbiamo affrontato una squadra che non ha la responsabilità di andare a cercare il risultato e abbiamo avuto difficoltà ad arrivare a fare una buona prestazione che ci portasse alla vittoria'.