Juventus-Torino, ecco perché i granata sono tra i più pericolosi

Domani ci sarà il primo derby della Mole per. I bianconeri ospitano il Torino all'Allianz Stadium e cercano una vittoria in campionato dopo il convincente 2-0 contro l'Udinese. Come annunciato da Thiago Motta, non ci saranno, e si è fermato anche Adzic in allenamento. I granata di Vanoli, invece, vengono dalla sconfitta interna contro la. Attenzione però all'attacco del Torino, perché in Serie A solo i viola e il Milan sono più precisi.Il Torino è infatti la terza squadra del campionato per precisione dei tiri. Il 49% delle conclusioni dei granata sono infatti terminate nello specchio della porta, con 41 tiri su 84. Solo(52%) e(53%) hanno fatto meglio.