Lucien, attuale allenatore del Nizza, ha parlato ai microfoni di Tuttosport di Jadon, obiettivo di mercato dellacon cui ha lavorato al. Ecco il suo commento sull'esterno inglese: "Qui parliamo di un top player, senza ombra di dubbio. Ricordo quando alla fine degli allenamenti a Dortmund mi chiedeva di voler lavorare ancora per migliorarsi. In tutto: nel tiro, nei cross, nel colpo di testa, negli stop volanti, nei passaggi di prima. Permesso che ovviamente gli ho sempre accordato. Un piacere per me e lo staff, tra il mio vice e poi successore in giallonero Terzic, seguire Jadon in quei 20’ minimo nei quali restava in campo mentre i compagni erano già andati sotto la doccia".