Roma, 15 maggio 2024: Dusan Vlahovic sigla il gol decisivo contro l’Atalanta in finale di Coppa Italia, conquistando il primo trofeo italiano della sua carriera. Un successo che avrebbe dovuto segnare una serata di pura festa per la Juventus, ma che è stato in parte oscurato dagli eventi del post partita: la controversa sceneggiata di Massimiliano Allegri, culminata con il licenziamento del tecnico per motivi comportamentali. Quella vittoria, tuttavia, è stata una rara boccata d’ossigeno in un triennio di delusioni, nonché il primo titolo dell’era Cristiano Giuntoli. Un successo che ha simbolicamente aperto un nuovo capitolo nella storia bianconera.