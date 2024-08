Dopo il giorno di riposo ottenuto a seguito della vittoria sul campo del Verona, oggi latornerà ad allenarsi in vista del match di domenica contro la Roma, con Thiago Motta che avrà a disposizione due importanti rinforzi: in questo mercoledì 28 agosto, infatti, si vedranno in campo anche, freschi di approdo in bianconero, che secondo Il Corriere dello Sport puntano alla convocazione per la prossima partita. Non si vedrà invece, ovviamente, Federico Chiesa, che già ieri non si è palesato al centro sportivo e resta in attesa di trovare una nuova squadra, con Barcellona e Liverpool sempre sulle sue tracce.