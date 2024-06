"Che stagione fantastica!che conquista la Coppa Italia, ildi nuovo in Serie A e la miain Serie B. Non potrei essere più felice!". Così Gigisu Instagram, dopo la vittoria di ieri contro il Vicenza della squadra toscana (a cui è legato per via della città d'origine) che è tornata in cadetteria a 76 anni dall'ultima volta. L'ex portiere, ora, partirà per l'Europeo in Germania con la Nazionale azzurra, di cui è capo-delegazione, con la speranza di ottenere un'altra bella soddisfazione dopo un'annata per lui memorabile.