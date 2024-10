Juventus, come stanno andando i nuovi acquisti

Teun Koopmeiners: ci si aspetta tanto, su questo non c'è dubbio. Forse proprio per questo l'olandese non ha ancora fatto emergere del tutto la qualità che si è vista specialmente nell'ultima stagione. Il confronto con l'anno scorso, però, non deve essere motivo di rammarico o preoccupazione, perché il centrocampista ha dimostrato di star migliorando nel corso delle partite, salvo poi infortunarsi con il Cagliari. La sensazione è che possa senza dubbio continuare a crescere .

La pausa nazionali è un limbo dalla doppia natura. Da una parte offre l'opportunità di spostare l'attenzione su altri particolari, permettendo ai giocatori di concentrarsi su altri obiettivi o ricaricare le pile. Dall'altra dà più tempo per riflettere su cosa ha funzionato e cosa no, con l'obiettivo di sfruttare questo momento per. La Juventus si è presentata alla sosta nazionali con l'amaro in bocca per il pareggio di Cagliari, ma questa è. I bianconeri, infatti, possono e devono trasformare questa amarezza in motivazione per dimostrare che il pareggio sia stata solo una tappa necessaria in un percorso senza dubbio. In questo percorso hanno avuto - ognuno in modo diverso - tanta importanza i nuovi acquisti, che hanno saputo sorprendere, deludere e confermare.





