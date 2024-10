Juve Next Gen, la rivelazione di Montero su Pedro Felipe

”, parola d’ordine ribadita in più occasioni da. Lo ha dimostrato, schierando a sorpresa ragazzi al debutto ino in, arrivati direttamente dalla. Ma non solo questo, l’allenatore bianconero è molto attento a quello che germoglia dalle parti di Vinovo: casa del settore giovanile dellae della Next Gen . Lo dimostra la sua visita, mercoledì 9 ottobre, agli impianti dove i giovani che sognano di debuttare in prima squadra si allenano.E chissà se, nell’occasione specifica, Thiago Motta non abbia buttato un occhio nel campo dove si è allenata proprio la Next Gen di Paolo Montero. Che l’abbia fatto o no, in quella giornata, poco importa. Sì, perché l’attenzione dell’allenatore per quello che si muove nella seconda squadra è stato ribadito da Paolo Montero nella conferenza stampa post sconfitta contro il Giugliano.”. L’associazione, nei giorni scorsi, è venuta naturale, ma qui siamo di fronte ad una conferma. Dopo l’infortunio di Bremer, pensando a chi potesse dare una mano dalla Next Gen, il primo nome che veniva in mente è proprio quello di Pedro Felipe.Difensore brasiliano – arriva dalla stessa provincia di Bremer e nel suo esempio è cresciuto -, maturo, con un fisico importante, bravo in marcatura e discreto nella prima costruzione. Thiago Motta lo segue da vicino; una volta smaltito l’infortunio muscolare – oggi era in panchina a Giuliano -, può essere il prossimo a fare il salto dalla Next Gen alla Prima squadra.