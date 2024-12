"Per noi è un punto importantissimo quello conquistato oggi che ci serve per muovere la classifica e per dare continuità agli ultimi risultati positivi ottenuti. Un punto utile per continuare a perseguire il nostro primo obiettivo: quello di uscire dalle zone basse della classifica", così Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, commenta il 3-3 contro l'Audace Cerignola, ottenuto in rimonta."Siamo soddisfatti per la partita giocata e, di conseguenza, per il risultato ottenuto perchè è arrivato su un campo difficile contro una squadra forte come l’Audace Cerignola"."Devo fare grandi complimenti alla mia squadra perchè sul 3-1 per i nostri avversari non hanno mollato e se siamo riusciti a pareggiare questa partita il merito è soltanto loro, per averci creduto fino alla fine.. Da quando sono tornato, io e il mio staff abbiamo lavorato prima di tutto sulla loro testa perchè avevano perso un po’ di fiducia e, infatti, una volta ritrovata la vittoria hanno dimostrato e stanno continuando a dimostrare di potersela giocare con tutti. Si sono ritrovati in una situazione difficile per la prima volta in carriera per molti di loro, perchè lo diceva e ancora adesso lo dice la classifica. Non era facile invertire la rotta, ma ci siamo riusciti e dobbiamo continuare così perchè la strada è ancora lunga, ma sono tranquillo perchè il gruppo ne è consapevole".