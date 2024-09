Le parole dia Dazn:BREMER – Veramente un peccato non aver vinto. Abbiamo dominato ma è importante fare goal. Complimenti alla squadra siamo nella strada giusta e dobbiamo continuare così. Le difficoltà? Sappiamo che stiamo iniziando un percorso, difficile trovare goal, sta mancando l’ultimo passaggio e dobbiamo ascoltare il mister.MCKENNIE – Difficile vincere senza segnare. Dobbiamo farci trovare pronti e dai centrocampisti serviva un contributo in più lì davanti. Vlahovic? E’ un attaccante e vuole segnare, dà sempre il meglio, a volte è un momento ma come squadra sappiamo che è importante per noi e il goal arriverà, tutta la squadra deve metterlo in condizione di segnare.