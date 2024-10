Juve, le parole di Moggi sul mercato bianconero

Questo weekenddopo la pausa per la Nations League. La Juventus affronterà la Lazio di Marco Baroni all'Allianz Stadium, con l'obiettivo di riscattare il pareggio contro il Cagliari. In questi giorni, però, si è parlato molto del mercato bianconero sia per il reparto offensivo sia per la difesa. Ancheha commentato a Radio Bianconera i movimenti in entrata della Juve, ma non solo.'Sicuramente l'organico è monco in avanti. Bisogna fare di necessità virtù. Nico potrebbe fare anche la punta, ma serve un centravanti di ruolo. Falso nove?, fa un ottimo giro palla. Finora non si è visto questo lavoro nella Juve. La squadra soffre, solo una vittoria in casa, problema da quantificare e risolvere. Per il resto ci si può arrangiare. Il lavoro della dirigenza. Con un allenatore nuovo che deve ribadire quanto fatto a Bologna, sulle sue qualità non si sono dubbi. Ancora la squadra però non ha dato questa impressione., a livello di leadership'.'Giocatore importante, ma non può giocare sotto punta. Lui si muove in modo intelligente, può andare anche al tiro. Deve sicuramente ambientarsi con questo nuovo tecnico.. Lo eleggono i compagni e il suo compito è importante. Quando Maradona giocava, andavano bene tutti. Quando Zidane era al top, idem, così come Del Piero che ovviamente poteva essere un trascinatoire perché la sua immagine andava oltre il calcio. Speriamo la Juve arrivi a competere. Questa squadra è nata per un ciclo e bisogna aspettare per tornare a primeggiare. Ora aspettiamo qualche innesto.. Con il turco e Nico a bisogna mettere in mezzo palloni per la testa Dusan, oltre che puntare l'avversario. Kenan avarà un avvenire. In questo momento Doulgas Luiz in campo solo se cambia rotta, quello visto finora è troppo lento'.