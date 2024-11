Milik, il rientro a gennaio e i possibili scenari

Ammettiamolo, la domanda almeno una volta è saltata in mente:? L'infortunio del polacco ha inevitabilmente condizionato la stagione bianconera sin qui , con Thiago Motta che si è ritrovato a dover adattare altri giocatori al posto di Vlahovic o accanto a lui.: tutti hanno dato il loro contributo anche per far rifiatare il serbo, che finora è stato il giocatore più impiegato. Risposte diverse da giocatori diversi, anche se il vero vice Vlahovic è stato ai box finora. A giugno ha rimediato un infortunio al menisco e si è operato in estate. Destino vuole però che il momento buio di Milik sia continuato nei mesi successivi. A ottobre un'altra operazione: sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio sinistro, ovvero. Dunque, qual è al momento la situazione di Milik? L'attaccante è tornato a Torino e sta svolgendo l'iter di riabilitazione alla Continassa. E alla domanda su che fine abbia fatto l'ex Napoli, se ne aggiunge un'altra, forse più importante:Per il momento la sensazione è che il mese da cerchiare in rosso sia, ma il suo rientro potrebbe essere legato anche a situazioni extra-campo:Il percorso di Milik è stato finora privo di allenamenti, se non alcune volte differenziati. Tradotto, servirà senza dubbio un programma di. Tradotto un'altra volta: ci vuole ancora tempo. E il polacco lo sa, e sa anche quanto vuole tornare in campo: nelle scorse settimane aveva condiviso una foto della vittoria della Coppa Italia sul proprio profilo Instagram, scrivendo "Quanto mi manca tutto ciò". Non è un segreto, dunque, che Milik punta a, e gennaio può essere decisivo, anche per il calciomercato. Arek, infatti,: una sua eventuale partenza alleggerirebbe la Juventus dal punto di vista salariale, considerato il budget di certo non illimitato. I nomi circolati negli ultimi giorni,in particolare, si traducono in cifre importanti per la società bianconera. Dunque il ruolo di Milik non è ancora definito, soprattutto perché non c'è ancora stata occasione di vederlo sotto la guida di Thiago Motta: gennaio rimane il momento chiave, con un occhio al campo e l'altro al mercato.





