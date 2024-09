L'infortunio di Milik

Quando torna Milik

Quante partite salta Milik

Juventus-PSV (17 settembre)

Juventus-Napoli (21 settembre)

Genoa-Juventus (28 settembre)

Lipsia-Juventus (2 ottobre)

Juventus-Cagliari (6 ottobre)

La terza stagione diallasi sta rivelando sin qui decisamente complicata, con il giocatore polacco che non ha ancora disputato nemmeno un minuto in gare ufficiali agli ordini di Thiago Motta. Infortunatosi con la maglia della sua Nazionale, l'attaccante polacco è ancora alle prese con un percorso di recupero che si sta rivelando più lungo e complicato del previsto.Milik si è fatto male durante l'amichevole del 7 giugno tra Polonia e Ucraina, dovendo saltare gli Europei con la propria nazionale e finendo sotto i ferri."In seguito all’infortunio subìto durante la gara Polonia-Ucraina di venerdì 7 giugno - comunicava la Juventus qualche giorno dopo - questa mattina Arkadiusz Milik è stato sottoposto ad intervento di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro.L’intervento - per la prima volta ad un calciatore della prima squadra - è stato eseguito presso il J|Medical dal Professor Roberto Rossi ed è perfettamente riuscito.Il calciatore inizierà domani l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".In un primo momento sembrava che Milik potesse tornare a disposizione di Thiago Motta per il mese di settembre, ma i tempi di recupero stanno sensibilmente lievitando. Appare ormai molto improabile rivedere il classe 1994 in campo prima della nuova sosta delle nazionali. Per questo motivo - salvo intoppi - è ipotizzabile che il suo rientro sia da calendarizzare per la fine di ottobre, ovvero dopo il break internazionale.