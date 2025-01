Il Milan aveva celebrato la vittoria contro il Como con qualche preoccupazione per le condizioni di Malick, Álvaroe Christian, tutti costretti a lasciare anzitempo il campo a causa di problemi fisici. Stamattina il club rossonero ha reso noti i risultati degli esami strumentali effettuati sui tre giocatori.Buone notizie per Sérgio Conceição arrivano da Christian Pulisic e Álvaro Morata: gli esami hanno escluso lesioni muscolari. Per entrambi si tratta solo di un affaticamento muscolare. Lo staff medico lavorerà per rendere disponibile il capitano degli Stati Uniti già nella prossima sfida contro la Juventus, mentre Morata non sarà della partita, squalificato a causa del giallo rimediato contro il Como.