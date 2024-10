In fin dei conti, si cucina con quello che si ha. E non è sempre una questione di quanto siano pregiati gli ingredienti, ma piuttosto di come si riesca a combinarli in modo armonioso. Fuor di metafora, in vista di, Thiago Motta sa di non avere un "frigorifero" colmo, nonostante la sostanziosa campagna acquisti estiva. Tuttavia, con un po’ di ingegno e l’arte dell’arrangiarsi, sabato all’Allianz Stadium (ore 20:45) l'allenatore sarà in grado di schierare una formazione più che competitiva per affrontare una Lazio che condivide con i bianconeri il terzo posto in classifica.