Juve Lazio, il record ottenuto dai bianconeri in Serie A

La Juventus è tornata a vincere all'Allianz Stadium dopo due mesi di pareggi. I bianconeri hanno sconfitto la Lazio per 1-0 grazie all'autogol dia quattro minuti dalla fine. Motta ha vinto una partita molto importante, che ha visto la Juve soffrire ma meritare il successo finale davanti ai propri tifosi. Diverse soddisfazioni, conferme e anche spazio per l'esordio didopo l'infortunio di inizio anno. Contro la Lazio, però, la Juventus ha fissato un altro record importanteI bianconeri si sono dimostrati ancora una volta l'avversario più temibile per la Lazio in campionato. I biancocelesti, infatti, sono la squadra con cui la Juve ha vintoinsieme all'inter:nella sua storia.