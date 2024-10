Giornata da record in casa Juventus, nel giorno del match tra Juventus e Lazio. Oltre all'importanza sportiva della sfida, il club bianconero può festeggiare un traguardo significativo fuori dal campo: oggi, infatti, è stato registrato il record d'incasso per il museo e lo stadium tour. Centinaia di tifosi, provenienti da ogni parte d'Italia e non solo, hanno affollato il J-Museum e partecipato al tour dell'Allianz Stadium, rendendo questa giornata memorabile anche dal punto di vista extra campo. La passione per la Juventus si è riflessa non solo sugli spalti, ma anche nell'interesse per la storia e il patrimonio del club.