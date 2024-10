Le parole del ds della Lazio a DAZN dopo la sconfitta contro la: "Facciamo i complimenti alla Juve che ha vinto, siamo sportivi. Ma non va dimenticata questa difformità di giudizi che è sotto gli occhi di migliaia di tifosi. Abbiamo Var e Avar, per far cosa?, una cosa bizzarra perché si fa vedere solo un'immagine, poi ne vengono fuori altre… Quella è un'espulsione tutta la vita, ma il Var chiama il fallo di Romagnoli e non una condotta violenta? C'è difformità, a Firenze abbiamo preso un calcio di rigore contro per una cosa simile., non della Lazio che oggi è uscita a testa alta e si riprenderà. Chi sbaglia dovrà prendersi un po' di riposo… L'arbitro ha fatto una buona gara, ma se io sto davanti a un monitor riguardo le immagini e mi rendo conto che quella è condotta violenta. Poi faccio i complimenti alla Juve ma è ora di metterci un punto. Milioni di tifosi vedono tutto, non solo della Lazio ma del sistema calcio [...]. Leggo interviste su interviste, ognuno dice una cosa diversa dall'altra e non c'è uniformità.. Voglio alimentare il dibattito, o c'è uniformità o non c'è. Non ce l'ho con l'arbitro Sacchi che ha fatto un'ottima gara con due squadre toste. Ma al Var hanno tanti minuti per valutare, con Romagnoli hanno deciso in pochi secondi... E questo lascia un po' di rammarico, ma ci rifaremo sicuramente".