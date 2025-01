Juve, a che punto è la trattativa per Kolo Muani

Le assenze sono uno dei motivi principali delle difficoltà della Juventus, ma non possono indubbiamente essere l'unica. Ciò che emerge dopo l'ultimo pareggio contro il Torino, però, è una vera e propria mancanza di alternative pure, e l'esempio questa volta è stato Nico Gonzalez: l'argentino ci ha provato per tutto il match, ma si è visto che non giocava nel suo ruolo naturale. Arrivati quasi a metà gennaio, dunque, il pensiero va al mercato, e ai dubbi che porta con sé:La novità è che l'attaccanteper il match contro il Saint-Etienne: un'altra prova della sua permanenza sempre più lontana.Negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti tra Juventus e PSG per arrivare a un accordo. I bianconeri vorrebbero un prestito con diritto di riscatto, ma il problema maggiore rimane sempre l'ingaggio del giocatore, che guadagnacon il club francese. Come anticipato, Kolo Muani non scenderà in campo contro il Saint-Etienne perché non è stato neanche convocato.





