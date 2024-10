Nel frattempo, Thiago Motta è in attesa di aggiornamenti su Weston, che oggi si sottoporrà a nuovi esami per valutare l'entità del suo infortunio. Il centrocampista americano, inizialmente lasciato in panchina contro il Cagliari a causa di un leggero affaticamento dopo la buona prestazione in Champions League contro il Lipsia, è stato escluso anche dalla partita contro il Messico per una "lieve lesione", come dichiarato dalla federazione USA. La speranza è che non si tratti di uno stiramento, poiché in tal caso McKennie sarebbe costretto a saltare non solo la sfida contro la Lazio, ma anche quelle contro lo Stoccarda e l'Inter.