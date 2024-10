La Juventus, con il gol subito da Razvannell'ultima partita contro il Cagliari, ha visto interrompersi una striscia impressionante di imbattibilità difensiva in Serie A. I bianconeri non subivano reti in campionato da 755 minuti complessivi, considerando anche la stagione scorsa. L'ultimo a violare la porta della Juve era stato Calafiori, autore di una doppietta nel rocambolesco 3-3 dello scorso 20 maggio. Nella stagione 2024/25, invece, la Juventus aveva mantenuto la porta inviolata per 627 minuti consecutivi, una performance che la colloca tra le migliori difese di sempre in Serie A.Questi 627 minuti rappresentano la quarta miglior striscia di imbattibilità nella storia del club bianconero all'inizio di un campionato, come riportato da Sky Sport. Inoltre, già durante la partita contro il Genoa, la Juventus aveva stabilito il primato nell'era dei tre punti a vittoria, con 540 minuti di imbattibilità, superando così ogni altro inizio di stagione nella Serie A moderna.La classifica di tutti i tempi per l'imbattibilità difensiva a inizio campionato vede la Juventus 2024/25 al quarto posto, con i seguenti primati:Cagliari 1966/67 – 712 minuti senza subire gol.Milan 1993/94 – 690 minuti senza subire gol.Bologna 1946/47 – 663 minuti senza subire gol.Juventus 2024/25 – 628 minuti senza subire gol.