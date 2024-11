Huijsen Buornemouth, come sta andando la sua stagione

Partite giocate: 6 (5 Premier League, 1 EFL Cup)

Minuti giocati: 307

Goal: 0

Assist: 0

Recuperi a partita (media): 0,6

Tackle a partita (media): 0,4

Palle recuperate a partita (media): 2,4

Durante la scorsa estate, diversi giocatori hanno lasciato la Juventus per iniziare nuove esperienze sia in Italia che all'estero. Tra questi, il difensoreha salutato i bianconeri per trasferirsi in Inghilterra, al. Il classe 2005 veniva dalla stagione in prestito alla Roma, poi la Juve lo ha ceduto per poco più di 15 milioni, e Huijsen ha firmato un contratto. Ma come sta andando la sua stagione in Inghilterra?