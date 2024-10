Il vice di Dusan Vlahovic potrebbe essere già… in casa. Forse è una provocazione, ma sicuramente allanon sarà sfuggita la grande prestazione messa in campo sabato danel match tra la sua- dove è approdato in prestito nei mesi scorsi dopo aver rinnovato con il club bianconero fino al 2027 - e il Cittadella: per lui una doppietta, decisiva per il 3-0 finale della sua squadra, con cui è arrivato a quota tre goal in stagione in Serie B. Il suo Erasmus, insomma, sembra stia andando per il meglio. La Juve, poi, valuterà il suo futuro.