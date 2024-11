, unico giocatore dellarimasto senza una nuova squadra dopo il mercato estivo, continua a cercare opportunità per il suo rilancio. Il centrocampista brasiliano, classe 1996, sembrava destinato al Napoli durante la finestra di mercato, ma le trattative non sono mai arrivate a buon fine, lasciandolo senza una destinazione alternativa. Attualmente, Arthur è fuori dalla rosa della Juventus e prosegue gli allenamenti a Torino in attesa della riapertura del mercato.Con l'avvicinarsi di gennaio, l'ex centrocampista di Gremio, Barcellona, Liverpool e Fiorentina spera di ricevere offerte che gli permettano di tornare in campo e trovare un club dove possa giocare con continuità. La sua esperienza e la voglia di riscatto lo rendono un profilo interessante per diverse squadre, pronte a cogliere l'occasione di riportarlo in attività nella seconda parte della stagione.