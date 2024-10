Juve, la top 5 dei giocatori con più minuti in Serie A

Dusan Vlahovic: 578 minuti

578 minuti Andrea Cambiaso: 551 minuti

551 minuti Gleison Bremer: 540 minuti

540 minuti Kenan Yildiz: 514 minuti

514 minuti Manuel Locatelli: 454 minuti

Dopo il pareggio con il, è ora di fermarsi. La Serie A tornerà infatti tra due settimane, dopo la sosta per la Nations League di questo weekend. I bianconeri avranno così modo di ricaricare le pile oppure concentrarsi sulla partita con la propria nazionale. Con la settima giornata, la Juve si trova al terzo posto dietro a, a -1 dai nerazzurri e -3 dai partenopei. In queste partite di campionatoha cambiato spesso le carte in tavola, tuttavia ci sono dei veri e propri punti di riferimento e sono stati i protagonisti dell'inizio di stagione.