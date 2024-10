Juve-Cagliari, le parole di Thiago Motta su Fagioli

La Juve si prepara ad affrontare il Cagliari di Davide Nicola. Lo dovrà fare senza una pedina fondamentale, che mancherà per diversi mesi, ovvero, ma non solo. I bianconeri faranno anche a meno di, uscito anche lui contro il Lipsia, e degli altri infortunati: Milik, Weah e Adzic. Le indisponibilità non spaventano però, che ha spiegato come il gruppo debba unirsi di più in casi come questo. In conferenza stampa ha parlato anche di diversi giocatori, in particolare, che ha brillato in Champions League con un'ottima partita. Possibile un'altra maglia da titolare per lui'Ha giocato una grande partita mercoledì, come tutta la squadra. Può migliorare tanto ancora Nicolò, adesso sarà importante per lui mantenere questo livello con costanza e sono sicuro che ci riuscirà'.