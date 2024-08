Durante l'amichevole contro ilha iniziato a dare indicazioni specifiche ai giocatori della Juventus, mostrando le sue preferenze tattiche. In particolare, ha chiesto al portiere di non rimanere troppo arretrato sulla linea di porta, ma di avanzare e partecipare attivamente alla costruzione del gioco. Con l'indicazione "Vieni avanti, non chiuderti", Motta ha chiarito di voler vedere un portiere più coinvolto nel gioco, capace di gestire la palla anche fuori dall'area di rigore. Questo approccio mira a creare una squadra più compatta e fluida, con il portiere che diventa un elemento chiave nella fase di impostazione.