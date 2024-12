Thiago Motta post Juventus-Bologna: le parole

Le parole diai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Juventus contro il Bologna: "Guardo tutto, la libertà i miei giocatori ce l'hanno, soprattutto se affrontiamo squadre che gioca tanto sull'individuale e hanno libertà di farlo,è il punto positivo della partita dalla nostra parte. Loro hanno continuato e l'hanno quasi ripresa"."Nel secondo tempo dopo lo svantaggio così abbiamo rischiato di più, per uscire da dietro con squadre che ti pressa sull'uomo o ci muoviamo senza palla ma soprattutto con la palla sennò saltare le linee, andare a giocare il 3 contro 3, approfittare di questo vantaggio""Marchetti aveva ragione ad espellermi, ho fatto un gesto che dovevo evitare, espulsione giusta. Mi sono lamentato e ho esagerato"."Ognuno con il suo riferimento, è chiaro che è un momento molto difficile perchè non hai tempo, sono situazioni che possiamo migliorare, mi piacerebbe tantissimo che la nostra difesa riuscisse a scivolare e che il centrocampista possa mantenersi nella posizione, lo possiamo fare bene, abbiamo dei giocatori di alto livello per migliorare in ogni aspetto del gioco".VALUTAZIONE DELLA STAGIONE - "Non mi piace giudicare il lavoro degli altri, immagina il mio, lo lascio a voi, rispetto la vostra opinione, io continuo a lavorare con grande esigenza per migliorare il livello e affrontare"."Penso che non esista un momento migliore per affrontare il City, l'affronteremo come sempre, dando il nostro massimo, cercando di limitare il loro gioco, esprimendo il nostro"