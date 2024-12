Ilpotrebbe dover rinunciare a Riccardoper le prossime sfide contro lain campionato e il Benfica in Champions League. Secondo Sportmediaset, l’esterno classe 1997 ha riportato un problema alla coscia durante il match di Coppa Italia contro il Monza. Oggi Orsolini si sottoporrà a esami diagnostici approfonditi, inclusa una risonanza magnetica, per valutare l’entità dell’infortunio e stabilire i tempi di recupero. La sua eventuale assenza rappresenterebbe un duro colpo per i felsinei in un momento cruciale della stagione.