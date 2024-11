Le parole di Thiago Motta sugli infortuni

Che la Juve sia in piena emergenza infortuni è ormai chiaro. Contro il Lecce ci saranno ben 9 giocatori ai box, e Thiago Motta ha convocato. La Juventus si è trovata in difficoltà già nelle scorse partite, infatti contro l'Aston Villa c'erano appena 14 giocatori di movimento. Motta ha parlato della questione infortuni anche in conferenza stampa alla vigilia della trasferta.'In generale, tutte le squadre, un po' di meno, un po' di più, stanno subendo questi infortuni, la mia opinione adesso non è che cambierà le cose. Sono completamente concentrato su chi è disponibile sempre aspettando il recupero nel più breve possibile di chi è indisponibile per poter aiutare la squadra'.