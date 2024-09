Soulé-Roma: le parole di Juric sul ruolo

Nelle ultime due partite,ha avuto pochissimo spazio con lagiocando solo pochi minuti. Il nuovo allenatore,, lo ha fatto entrare contro l'Udinese a pochi minuti dalla fine mentre nel turno precedente, quando c'era ancora De Rossi in panchina, l'argentino era rimasto fuori l'intero match. Dell'ex Juventus ha parlato Juric in conferenza stampa alla vigilia di Athletic Bilbao-Roma."Io lo vedo più come trequartista. Poi si può allargare e fare anche tutta fascia. Penso che per lui è stato un grande salto. Questa è la mia sensazione un ragazzo molto serio che lavora e avrà le sue occasioni".