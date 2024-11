Massimiliano, ex allenatore della, sembra essere escluso dai possibili candidati per sostituire Juric sulla panchina della Roma. Secondo "Sportmediaset", i proprietari del club, i Friedkin, starebbero valutando l’esonero di Juric, ma con altri nomi in mente, come Roberto Mancini, Graham Potter, Paulo Sousa e Frank Lampard. Tuttavia, Juric resterà alla guida almeno fino alla partita di campionato contro il Bologna. La decisione finale verrà presa durante la sosta della Serie A, periodo utile per dare spazio agli impegni delle nazionali.