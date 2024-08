ha presentato un'offerta formale per Julián. Il Manchester City è disposto a vendere il giovane attaccante, e le due squadre potrebbero raggiungere un accordo nelle prossime 48 ore. Il trasferimento di Álvarez sembra ormai imminente e quasi certo. Questa mossa segna un potenziale cambiamento significativo nella carriera del calciatore argentino, che ha dimostrato il suo valore in Premier League. Con il suo arrivo all'Atlético, Álvarez punta a diventare un elemento fondamentale nel progetto tecnico di Diego Simeone, cercando di confermare il suo talento anche nella Liga spagnola. Lo riporta Tyc Sports.Nelle ultime ore era circolata la voce di un possibile interessamento della. I bianconeri, però, hanno terminato gli slot per gli extracomunitari e la trattativa è quindi impossibile.